Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Fête nationale

Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête nationale a Treigny barbecue concert, retraite aux flambeaux et feu d’artifice suivi d’une animation musicale. .

Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 72 99 mairie-treigny@wanadoo.fr

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !