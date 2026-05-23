Fête nationale Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Fête nationale Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe lundi 13 juillet 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Fête nationale
Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête nationale a Treigny barbecue concert, retraite aux flambeaux et feu d’artifice suivi d’une animation musicale. .
Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 72 99 mairie-treigny@wanadoo.fr
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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