Stage de Chant avec Andrea Wittchen et Jack de Bie Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Stage de Chant avec Andrea Wittchen et Jack de Bie

Château de Ratilly Château de Ratilly rue de la fontaine des Huches 89520 Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 410 – 410 – 410 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-04

Duos et ensembles d’airs d’Opéra et Mélodies

Concert des professeurs mercredi 8 juillet à 18h Entrée libre pour les stagiaires

Concert de fin de stage vendredi 10 juillet à 18h Entrée libre

Stage destiné aux chanteurs de bon niveau Cours en français, anglais ou néerlandais.

Arrivée samedi 4 juillet à partir de 17h Départ samedi 11 juillet matin

Tarif pour la pension complète au château-même 480 € en chambre partagée à 2 ou 3, 550 en petite chambre individuelle, 620 en grande chambre individuelle Frais pédagogiques 410 €

Déroulement

Lors de ce stage de chant et piano nous chanterons des duos, trios ou quatuors de différents opéras, ainsi que des mélodies et des lieder.

Chaque jour, on commencera par un échauffement physique et vocal, puis on répétera en petit ensemble ou en masterclasse.

Nous aborderons les oeuvres sur le plan musical texte, rythme, mélodie et harmonies, et aussi théatral, pour finalement combiner les deux.

Renseignements et inscription andreawittchen@xs4all.nl

www.andreawittchen.nl

www.jackdebie.com

Andrea Wittchen, soprano lyrique, se produit régulièrement lors de récitals de lieder, mélodies et opéra et pour de nouvelles formes de concert et de théatre. Professeur diplômée de chant à Amsterdam, elle a une expérience de vingt cinq ans d’enseignement. Elle a suivi sa formation professionnelle en musique et théâtre en Norvège, puis aux Pays-Bas. Chant classique au Conservatoire de musique supérieur de l’Université des Arts d’Utrecht, Théatre du mouvement/mime à l’Université des Arts d’Amsterdam. Elle a un large répertoire de lieder, mélodies, en plusieurs langues, ainsi que d’airs d’opéra et d’oratorio. Elle a travaillé comme chanteuse et actrice de mouvement avec diverses compagnies de théâtre, comme le Griftheater Amsterdam, BEWTH Amsterdam et le Théâtre du Mouvement à Paris.

Jack de Bie

Jack de Bie, pianiste, commença le piano à l’âge de trois ans. Il l’étudia ensuite au Conservatoire Royal de La Haye et y obtint son diplôme avec distinction ainsi que le plus grand des quatre prix du Fonds Cuypers. Jack de Bie donne des récitals de piano et a aussi accompagné de nombreux chanteurs aux Pays-Bas et à l’étranger. Pendant de nombreuses années, il a été activement associé comme pianiste au Springiersbacher Meisterkurse pour chanteurs en Allemagne. Il a réalisé deux enregistrements sur cd avec la société autrichienne Koch-Schwann, qui ont été publiés en première mondiale. Jack de Bie a une activité florissante d’enseignement du piano à Amsterdam où il aime transmettre son expérience à ses étudiants.

Stage réalisé avec le concours du Conseil départemental de l’Yonne, du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et de la Commune de Treigny. .

Château de Ratilly Château de Ratilly rue de la fontaine des Huches 89520 Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté andreawittchen@xs4all.nl

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English : Stage de Chant avec Andrea Wittchen et Jack de Bie

L’événement Stage de Chant avec Andrea Wittchen et Jack de Bie Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)