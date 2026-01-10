Depuis 20 ans Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Depuis 20 ans

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

2026, est la date anniversaire des 20 ans de l’installation de l’Association des Potiers Créateurs de Puisaye (APCP), au Couvent de Treigny, lieu d’exposition de la céramique contemporaine. Ce bâtiment a été réhabilité dès 2004, par la municipalité de Treigny au profit de l’Association et a été ouvert au public en 2006. A cette occasion, la saison 2026, sera ponctuée par des actions spécifiques.

Cette exposition sera l’occasion de mettre en valeur le travail de dix céramistes qui ont exposé au Couvent durant ces 20 dernières années et qui ont marqué le public par la qualité et l’originalité de leurs œuvres.

Seront également installées à l’accueil, toutes les affiches des expositions passées, de 2006 à 2026

Les 10 invités Claude Champy, Alexandra Courty, Aare Freimann, Anne-Sophie Gilloen, Jean Girel, Hélène Lathoumétie, Thierry Luang-Rath, Hélène Morbu, Claire Roger et Jean-François Thierion.

Et sera exposées les oeuvres des céramistes de l’association dans une salle au RDC.

Vernissage samedi 4 juillet conférence à 17h, sur la sortie du livre Grès de Puisaye De Jean Carriès à nos jours Marques & signatures , par Bernard et Emmanuel Nelly, suivie du pot d’ouverture à 18h. .

Rue du Couvent Le Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 75 38 lecouventdetreigny89@orange.fr

