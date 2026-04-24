Les Z’apéros des 3 villages derrière la mairie Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Les Z’apéros des 3 villages

derrière la mairie Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Les Z’apéros des 3 villages, ouvert à toutes et tous ! Ambiance conviviale et sympathique. .

derrière la mairie Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 04 82 45 comitedesvillagesenfete@gmail.com

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English : Les Z’apéros des 3 villages

L’événement Les Z’apéros des 3 villages Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !