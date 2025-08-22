Sentier de Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Randonnée balisée N°23. En l’espace d’une heure, se retrouver au 13ème siècle sur un chemin de légendes et rejoindre les bâtisseurs de châteaux forts.
Signposted walk N°23. In the space of an hour, find yourself back in the 13th century on a trail of legends and join the builders of fortified castles.
Markierte Wanderung Nr. 23. Innerhalb einer Stunde können Sie sich auf einem Legendenpfad ins 13. Jahrhundert zurückversetzen und zu den Erbauern von Burgen und Schlössern aufschließen.
Cammino segnalato n. 23. Nel giro di un’ora, ritrovatevi nel XIII secolo su un sentiero di leggende e unitevi ai costruttori di castelli fortificati.
Recorrido señalizado nº 23. En el espacio de una hora, retroceda al siglo XIII por un sendero de leyendas y únase a los constructores de castillos fortificados.
