Sources, fontaines et lavoirs Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Sources, fontaines et lavoirs A pieds Difficulté moyenne

Sources, fontaines et lavoirs Route de Sainpuits 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 15190.0 Tarif :

Randonnée balisée N°7. Une randonnée avec comme thème les sources et les lavoirs.

Difficulté moyenne

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=16919&idPro=51966 +33 3 86 74 66 33

English :

Signposted walk N°7. A hike with springs and washhouses as its theme.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 7. Eine Wanderung mit dem Thema Quellen und Waschhäuser.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°7. Una passeggiata che ha come tema le sorgenti e i lavatoi.

Español :

Paseo señalizado nº 7. Un paseo con manantiales y lavaderos como tema.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data