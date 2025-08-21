La Croix Saint-Jean Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
La Croix Saint-Jean Rue du Champ de Foire 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4560.0 Tarif :
Randonnée balisée N°21. Très joli parcours pour une petite randonnée familiale en passant devant la cathédrale de la Puisaye, découverte de la Vrille au tout début de son parcours avec passage du gué sur un petit pont de pierre (les sources sont à quelques centaines de mètres).
+33 3 86 74 66 33
English :
Marked trail N°21. A very pretty route for a short family hike, passing in front of the Puisaye cathedral. Discover the Vrille at the very beginning of its course, fording a small stone bridge (the springs are a few hundred meters away).
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 21. Sehr schöne Strecke für eine kleine Familienwanderung vorbei an der Kathedrale der Puisaye, Entdeckung der Vrille ganz am Anfang ihres Laufs mit Durchquerung der Furt über eine kleine Steinbrücke (die Quellen sind einige hundert Meter entfernt).
Italiano :
Cammino segnalato N°21. Un percorso molto grazioso per una breve escursione in famiglia, che passa davanti alla cattedrale di Puisaye e scopre la Vrille proprio all’inizio del suo corso con un guado su un piccolo ponte di pietra (le sorgenti sono a poche centinaia di metri).
Español :
Paseo señalizado n°21. Un itinerario muy bonito para una corta excursión en familia, pasando por delante de la catedral de Puisaye y descubriendo la Vrille al principio de su curso con un vado sobre un pequeño puente de piedra (las fuentes se encuentran a unos cientos de metros).
