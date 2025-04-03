Regard sur la Forterre Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Randonnée balisée N°22. En passant par la cathédrale de la Puisaye, un tour sur les hauteurs pour découvrir de vastes horizons, alternance de paysages de grande culture et de forêts, parsemés de sources. Et puis, Perreuse, magnifique village à l’histoire très riche.

English :

Signposted walk N°22. Passing by the Puisaye cathedral, a tour of the heights to discover vast horizons, alternating between farmland and forest, dotted with springs. Then there’s Perreuse, a magnificent village with a rich history.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 22. Vorbei an der Kathedrale der Puisaye, eine Runde auf den Höhen, um weite Horizonte zu entdecken, abwechselnd Landschaften mit großem Anbau und Wäldern, durchzogen von Quellen. Und dann Perreuse, ein wunderschönes Dorf mit einer sehr reichen Geschichte.

Italiano :

Cammino segnalato N°22. Passando per la cattedrale di Puisaye, si sale in quota per scoprire vasti orizzonti, alternati da terreni agricoli e boschi, punteggiati da sorgenti. Poi c’è Perreuse, un magnifico villaggio con una ricca storia.

Español :

Paseo señalizado n°22. Pasando junto a la catedral de Puisaye, emprenda un viaje a las alturas para descubrir vastos horizontes, alternando tierras de cultivo y bosques, salpicados de manantiales. Luego está Perreuse, un magnífico pueblo con una rica historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data