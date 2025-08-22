Panoramas et table d’orientation à Perreuse Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Panoramas et table d’orientation à Perreuse A pieds Facile

Panoramas et table d’orientation à Perreuse La Chaume 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée balisée N°25. Vaste lecture de paysage allant de la Forterre à la Puisaye en survolant le crêtes du Morvan, du Sancerrois et de la vallée de la Loire. Cette balade propose, avec un peu de dénivelé, outre cette lecture de paysage, de replonger dans l’histoire de ce village aux maisons pittoresques et au tilleul de Sully.

Facile

+33 3 86 74 66 33

English :

Waymarked trail N°25. A wide-ranging landscape walk from Forterre to Puisaye, over the crests of the Morvan, Sancerrois and Loire valleys. In addition to the scenery, this slightly uneven walk takes you back into the history of this village with its picturesque houses and the Sully lime tree.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 25. Eine ausgedehnte Landschaftsbetrachtung, die von der Forterre bis zur Puisaye reicht und die Kämme des Morvan, des Sancerrois und des Loiretals überfliegt. Diese Wanderung bietet mit einem kleinen Höhenunterschied neben der Landschaftsbetrachtung auch die Möglichkeit, in die Geschichte dieses Dorfes mit seinen malerischen Häusern und der Linde von Sully einzutauchen.

Italiano :

Cammino segnalato n. 25. Si tratta di una vasta passeggiata paesaggistica che si estende dalla Forterre alla Puisaye attraverso le creste del Morvan, del Sancerrois e della Valle della Loira. Oltre ad ammirare il paesaggio, questa passeggiata un po’ sconnessa vi riporta alla storia di questo villaggio con le sue case pittoresche e il tiglio di Sully.

Español :

Recorrido señalizado n° 25. Se trata de un vasto recorrido paisajístico que se extiende desde el Forterre hasta el Puisaye, pasando por las crestas del Morvan, el Sancerrois y el valle del Loira. Además de disfrutar del paisaje, este paseo ligeramente accidentado le transportará a la historia de este pueblo, con sus pintorescas casas y el tilo de Sully.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data