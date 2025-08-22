Circuit de l’eau et des bois Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Circuit de l’eau et des bois Champ de foire 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 13960.0 Tarif :
Randonnée balisée N°24. Partant du Champ de Foire, ce circuit emprunte des chemins au passé mystérieux, comblé de légendes.
English :
Marked trail N°24. Starting at the Champ de Foire, this trail follows paths steeped in mystery and legend.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 24. Diese Route beginnt am Champ de Foire und führt über Wege mit einer geheimnisvollen Vergangenheit, die von Legenden umwoben ist.
Italiano :
Sentiero segnalato N°24. Partendo dal Champ de Foire, questo percorso segue sentieri intrisi di mistero e leggenda.
Español :
Sendero señalizado n°24. Partiendo del Champ de Foire, este sendero recorre caminos llenos de misterios y leyendas.
