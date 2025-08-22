Circuit de l’eau et des bois Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Circuit de l’eau et des bois A pieds Difficulté moyenne

Circuit de l’eau et des bois Champ de foire 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13960.0 Tarif :

Randonnée balisée N°24. Partant du Champ de Foire, ce circuit emprunte des chemins au passé mystérieux, comblé de légendes.

English :

Marked trail N°24. Starting at the Champ de Foire, this trail follows paths steeped in mystery and legend.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 24. Diese Route beginnt am Champ de Foire und führt über Wege mit einer geheimnisvollen Vergangenheit, die von Legenden umwoben ist.

Italiano :

Sentiero segnalato N°24. Partendo dal Champ de Foire, questo percorso segue sentieri intrisi di mistero e leggenda.

Español :

Sendero señalizado n°24. Partiendo del Champ de Foire, este sendero recorre caminos llenos de misterios y leyendas.

