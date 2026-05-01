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Trio piano, violoncelle et flûte traversière Place de l’Église Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Trio piano, violoncelle et flûte traversière Place de l’Église Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Place de l'Église Treigny

Adresse : Eglise Saint Symphorien

Ville : 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Département : Yonne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Trio piano, violoncelle et flûte traversière

Place de l’Église Treigny Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:00:00
fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Mère et filles vous invitent à un voyage autour du monde Veronika Dupont au piano, Emma Dupont au violoncelle et Louise Dupont à la flûte traversière.
Au programme des œuvres de Popper, Dvorak, Fauré, Tanaka, Vanbeselaere, Naulais, Guiot, Monti, Bréval.
Entrée libre. Accès handicapés. Réservation info@association-acp.fr   .

Place de l’Église Treigny Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 77 46  info@association-acp.fr

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English : Trio piano, violoncelle et flûte traversière

L’événement Trio piano, violoncelle et flûte traversière Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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