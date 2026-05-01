Trio piano, violoncelle et flûte traversière Place de l’Église Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Trio piano, violoncelle et flûte traversière

Place de l’Église Treigny Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Mère et filles vous invitent à un voyage autour du monde Veronika Dupont au piano, Emma Dupont au violoncelle et Louise Dupont à la flûte traversière.

Au programme des œuvres de Popper, Dvorak, Fauré, Tanaka, Vanbeselaere, Naulais, Guiot, Monti, Bréval.

Entrée libre. Accès handicapés. Réservation info@association-acp.fr .

Place de l’Église Treigny Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 77 46 info@association-acp.fr

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English : Trio piano, violoncelle et flûte traversière

L’événement Trio piano, violoncelle et flûte traversière Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !