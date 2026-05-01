Nuit des Cathédrales Rue de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Nuit des Cathédrales

Rue de l’Église Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concert à la bougie Un moment hors du temps

Laissez-vous envoûter par une musique enchanteresse à la lueur des bougies.

Les fantastiques DAMES D’ARBONNE (de Chassy, Yonne) présentent leur tout nouveau programme HYMNES POUR LA NUIT à TREIGNY. .

Rue de l’Église Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-treigny@wanadoo.fr

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English : Nuit des Cathédrales

L’événement Nuit des Cathédrales Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-28 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)