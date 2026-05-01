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Nuit des Cathédrales Rue de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Nuit des Cathédrales Rue de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Eglise de Treigny

Ville : 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Département : Yonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Nuit des Cathédrales

Rue de l’Église Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

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Rue de l’Église Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie-treigny@wanadoo.fr

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English : Nuit des Cathédrales

L’événement Nuit des Cathédrales Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-28 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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