Nuit des Cathédrales Rue de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Nuit des Cathédrales Rue de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 9 mai 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Nuit des Cathédrales
Rue de l’Église Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
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Rue de l’Église Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-treigny@wanadoo.fr
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English : Nuit des Cathédrales
L’événement Nuit des Cathédrales Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-28 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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