Récital Chant et Piano Métamorphose Rue de la fontaine des Huches Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Récital Chant et Piano Métamorphose

Rue de la fontaine des Huches Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Récital Chant et Piano

Métamorphose

Andrea Wittchen, soprano, mime, danse espagnole et Jack de Bie, piano

Accessoires de scène Marjet Boek, Atty Kingma

Chorégraphie Vida Peral

Lors de ce concert théâtral, une métamorphose inattendue se déroule …. Au commencement, un pianiste et un cocon, qui, transporté par la musique, commence à vivre, à chanter, à danser ! Un voyage dans la musique du nord au sud….

Musiques pour piano solo, mélodies norvégiennes, françaises, espagnoles

Oeuvres pour piano de Franz Liszt, Claude Debussy, Edvard Grieg

Mélodies de Federico Garcia Lorca, Ernest Chausson, Olivier Messiaen, Joaquin Turina, Claude Debussy, Enrique Granados… .

Rue de la fontaine des Huches Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr

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English : Récital Chant et Piano Métamorphose

L’événement Récital Chant et Piano Métamorphose Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)