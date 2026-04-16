Récital Chant et Piano Métamorphose Rue de la fontaine des Huches Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Récital Chant et Piano Métamorphose Rue de la fontaine des Huches Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe mercredi 8 juillet 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Récital Chant et Piano Métamorphose
Rue de la fontaine des Huches Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Récital Chant et Piano
Métamorphose
Andrea Wittchen, soprano, mime, danse espagnole et Jack de Bie, piano
Accessoires de scène Marjet Boek, Atty Kingma
Chorégraphie Vida Peral
Lors de ce concert théâtral, une métamorphose inattendue se déroule …. Au commencement, un pianiste et un cocon, qui, transporté par la musique, commence à vivre, à chanter, à danser ! Un voyage dans la musique du nord au sud….
Musiques pour piano solo, mélodies norvégiennes, françaises, espagnoles
Oeuvres pour piano de Franz Liszt, Claude Debussy, Edvard Grieg
Mélodies de Federico Garcia Lorca, Ernest Chausson, Olivier Messiaen, Joaquin Turina, Claude Debussy, Enrique Granados… .
Rue de la fontaine des Huches Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr
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English : Récital Chant et Piano Métamorphose
L’événement Récital Chant et Piano Métamorphose Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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