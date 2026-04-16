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Récital Chant et Piano Métamorphose Rue de la fontaine des Huches Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Récital Chant et Piano Métamorphose Rue de la fontaine des Huches Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Rue de la fontaine des Huches

Adresse : Château de Ratilly

Ville : 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Département : Yonne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif réduit Tarif abonné

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Récital Chant et Piano Métamorphose

Rue de la fontaine des Huches Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Récital Chant et Piano
Métamorphose
Andrea Wittchen, soprano, mime, danse espagnole et Jack de Bie, piano

Accessoires de scène Marjet Boek, Atty Kingma
Chorégraphie Vida Peral

Lors de ce concert théâtral, une métamorphose inattendue se déroule …. Au commencement, un pianiste et un cocon, qui, transporté par la musique, commence à vivre, à chanter, à danser ! Un voyage dans la musique du nord au sud….

Musiques pour piano solo, mélodies norvégiennes, françaises, espagnoles
Oeuvres pour piano de Franz Liszt, Claude Debussy, Edvard Grieg
Mélodies de Federico Garcia Lorca, Ernest Chausson, Olivier Messiaen, Joaquin Turina, Claude Debussy, Enrique Granados…   .

Rue de la fontaine des Huches Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74  chateauderatilly@orange.fr

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English : Récital Chant et Piano Métamorphose

L’événement Récital Chant et Piano Métamorphose Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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