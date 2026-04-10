37e Académie de Musique de Chambre de Thury Églises Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

37e Académie de Musique de Chambre de Thury

Églises 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-13

Chaque été, durant la première quinzaine du mois d’Août, c’est le rendez-vous d’une vingtaine de musiciens amateurs et professionnels autour d’un programme de musique de chambre. Une programmation d’une cinquantaine d’œuvres y est proposée et présentée dans les petites églises médiévales des communes de Forterre et Puisaye lors des 7 concerts rassemblant chaque année un bon millier de spectateurs.

– 1er août Treigny, concert d’ouverture par les professeurs 21h entrée 15 euros

– 3 août Saint-Sauveur-en-Puisaye, concert-animation, à 19h, libre participation

– 5 août Lainsecq, à 19h, libre participation

– 7 août Sainte-Colombe-sur-Loing, à 19h, libre participation

– 9 août Étais-la-Sauvin, à 19h, libre participation

– 11 août Levis, à 19h, libre participation

– 13 août Thury, concert de clôture, à 21 h, participation libre

Tous ces concerts ont lieu dans les églises . .

Églises 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 27 99 56

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English : 37e Académie de Musique de Chambre de Thury

L’événement 37e Académie de Musique de Chambre de Thury Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !