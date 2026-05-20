Vide-Greniers Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Vide-Greniers Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe dimanche 5 juillet 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Vide-Greniers
Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Vide-greniers dans les rues du bourg du village de Treigny. Structure gonflable pour tous les enfants. .
Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesvillagesenfete@gmail.com
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English : Vide-Greniers
L’événement Vide-Greniers Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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