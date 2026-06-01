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Projection du film Cocorico 2 Salle des fêtes Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Projection du film Cocorico 2 Salle des fêtes Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe lundi 29 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes Treigny

Adresse : Rue du Couvent

Ville : 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Département : Yonne

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Projection du film Cocorico 2

Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:00:00
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-29

Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre !   .

Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   communication@panoramicbourgogne.fr

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English : Projection du film Cocorico 2

L’événement Projection du film Cocorico 2 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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