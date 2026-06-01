Projection du film Cocorico 2 Salle des fêtes Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Projection du film Cocorico 2 Salle des fêtes Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe lundi 29 juin 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Projection du film Cocorico 2
Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre ! .
Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr
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English : Projection du film Cocorico 2
L’événement Projection du film Cocorico 2 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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