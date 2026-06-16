On the Moon Again Parc Animalier de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
On the Moon Again Parc Animalier de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 20 juin 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
On the Moon Again
Parc Animalier de Boutissaint Lieu-dit Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
On the Moon Again, l’évènement international qui attire les passionnés
Venez observer la lune comme vous ne l’avez jamais vu !
En collaboration avec l’association d’astronomes amateurs Apex89, venez observer la lune dans ses moindres détails, apprenez à reconnaître ses cratères et dévoilez ses mystères tous cela dans une ambiance chaleureuse au cœur du parc de Boutissaint. .
Parc Animalier de Boutissaint Lieu-dit Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : On the Moon Again
L’événement On the Moon Again Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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