Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe dimanche 28 juin 2026.

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre

Place de l’Église Eglise Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Un magnifique concert à ne pas manquer à l’Eglise de Sainte-Colombe-sur-Loing.

Avec Isabelle Meyer en Chef de coeur de la Chorale À Coeur Joie Auxerre. .

Place de l’Église Eglise Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-treigny@wanadoo.fr

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English : Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre

L’événement Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !