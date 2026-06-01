Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Eglise Sainte-Colombe-sur-Loing

Ville : 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Département : Yonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre

Place de l’Église Eglise Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Un magnifique concert à ne pas manquer à l’Eglise de Sainte-Colombe-sur-Loing.
Avec Isabelle Meyer en Chef de coeur de la Chorale À Coeur Joie Auxerre.   .

Place de l’Église Eglise Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie-treigny@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre

L’événement Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (Yonne)