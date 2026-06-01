Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe dimanche 28 juin 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre
Place de l’Église Eglise Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Un magnifique concert à ne pas manquer à l’Eglise de Sainte-Colombe-sur-Loing.
Avec Isabelle Meyer en Chef de coeur de la Chorale À Coeur Joie Auxerre. .
Place de l’Église Eglise Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-treigny@wanadoo.fr
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English : Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre
L’événement Concert de la Chorale À Coeur Joie Auxerre Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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