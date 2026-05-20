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Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Un concert hors du commun. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Un concert hors du commun. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Eglise de Treigny

Ville : 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Département : Yonne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Un
concert hors du commun.

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Après le succès de la saison 2025, l’association ‘’Les Amis de la Cathédrale de la Puisaye’’ renouvelle son festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’, au programme le Samedi 18 juillet à 18 h, venez découvrir Manoé, jeune prodige du violon, pour un
concert hors du commun. À bientôt sur les bancs de l’église !   .

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   info@association-acp.fr

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English : Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Un
concert hors du commun.

L’événement Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Un
concert hors du commun. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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