Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Un

concert hors du commun.

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Après le succès de la saison 2025, l’association ‘’Les Amis de la Cathédrale de la Puisaye’’ renouvelle son festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’, au programme le Samedi 18 juillet à 18 h, venez découvrir Manoé, jeune prodige du violon, pour un

concert hors du commun. À bientôt sur les bancs de l’église ! .

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@association-acp.fr

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English : Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Un

concert hors du commun.

L’événement Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Un

concert hors du commun. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !