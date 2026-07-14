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Festivités du 14 juillet rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

mardi 14 juillet 2026 · rue du Professeur Camille Lian · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
rue du Professeur Camille Lian
Adresse
Rue du Professeur Camille Lian
Ville
89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Département
Yonne
Tarif

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Festivités du 14 juillet

rue du Professeur Camille Lian Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Afin de poursuivre les festivités du 14 juillet, nous avons le plaisir d’organiser un évènement rue du Professeur Camille Lian.
Dès 19h, vous pourrez partager votre pique-nique ou déguster un délicieux burger préparé par LA BEL’FRITE , dans la rue qui sera piétonnisée pour l’occasion.
Le Café du Bal sera ouvert toute la journée et assurera la diffusion de la demi-finale de la Coupe du Monde dès 21heures.
Ambiance familiale, musicale et conviviale au programme.   .

rue du Professeur Camille Lian Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 85 79  comitedesvillagesenfete@gmail.com

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English : Festivités du 14 juillet

L’événement Festivités du 14 juillet Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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