Festivités du 14 juillet rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Festivités du 14 juillet

rue du Professeur Camille Lian Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Afin de poursuivre les festivités du 14 juillet, nous avons le plaisir d’organiser un évènement rue du Professeur Camille Lian.

Dès 19h, vous pourrez partager votre pique-nique ou déguster un délicieux burger préparé par LA BEL’FRITE , dans la rue qui sera piétonnisée pour l’occasion.

Le Café du Bal sera ouvert toute la journée et assurera la diffusion de la demi-finale de la Coupe du Monde dès 21heures.

Ambiance familiale, musicale et conviviale au programme. .

rue du Professeur Camille Lian Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 85 79 comitedesvillagesenfete@gmail.com

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English : Festivités du 14 juillet

L’événement Festivités du 14 juillet Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !