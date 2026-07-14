Festivités du 14 juillet rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
mardi 14 juillet 2026 · rue du Professeur Camille Lian · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Festivités du 14 juillet
rue du Professeur Camille Lian Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Afin de poursuivre les festivités du 14 juillet, nous avons le plaisir d’organiser un évènement rue du Professeur Camille Lian.
Dès 19h, vous pourrez partager votre pique-nique ou déguster un délicieux burger préparé par LA BEL’FRITE , dans la rue qui sera piétonnisée pour l’occasion.
Le Café du Bal sera ouvert toute la journée et assurera la diffusion de la demi-finale de la Coupe du Monde dès 21heures.
Ambiance familiale, musicale et conviviale au programme. .
rue du Professeur Camille Lian Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 85 79 comitedesvillagesenfete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festivités du 14 juillet
L’événement Festivités du 14 juillet Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (Yonne)
- Fête nationale Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 13 juillet 2026
- Alerte à la caserne ! Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 14 juillet 2026
- Fête nationale Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 14 juillet 2026
- Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Un concert hors du commun. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 18 juillet 2026
- Stage YOGA et AQUARELLE au Château de RATILLY Chateau de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 26 juillet 2026