Stage YOGA et AQUARELLE au Château de RATILLY Chateau de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Stage YOGA et AQUARELLE au Château de RATILLY Chateau de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe dimanche 26 juillet 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Stage YOGA et AQUARELLE au Château de RATILLY
Chateau de Ratilly Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 410 – 410 – 530 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-26
Stage Aquarelle et Yoga avec Alessandra Bruno et Federica Paletti
Tous niveaux tous âges
L’aquarelle, sensible aux moindres variations de la posture et de la respiration, permet de rendre visible une telle expérience sur le support papier et de développer, avec une recherche permanente, la connaissance approfondie du corps et de l’esprit. Dans ce sens, l’art comme le yoga deviennent des outils de connaissance de soi et de partage.
Alessandra Bruno
Alessandra Bruno, aquarelliste, est née à Turin et s’est formée en Angleterre.
Elle a travaillé dans le monde du design textile et a participé à de nombreux projets artistiques en Italie et en France. Elle vit à Milan, donne des cours et organise des stages de couleur et d’aquarelle depuis 1986.
Pratiquer les asanas (postures de yoga) dans l’esthétique du mouvement et au rythme du souffle, nous permet de rentrer en contact avec la nature créative en nous et de la développer.
Les bienfaits du yoga
– aide à réduire le stress et à vivre plus sereinement ;
– améliore la concentration, la confiance en soi ;
– aide à être plus conscient, présent et éveillé ;
– améliore la respiration, le souffle, la souplesse ;
– renforce le corps et le mental ;
– améliore la santé des articulations, des os et des organes.
Federica Paletti
Federica Paletti est née en Italie et vit à Paris. Elle est photographe et vidéaste, fascinée depuis toujours par l’expression créative et l’essence de l’être. Elle pratiqua plusieurs activités sportives. En 2012 lorsqu’ elle découvre le yoga elle tombe sous le charme de cette pratique qui implique la conscience du mouvement, la maîtrise de la respiration, la relaxation, le lien entre le physique et le mental. Elle est enseignante certifiée de Hatha, Vinyasa et Yin yoga depuis 2018. En 2020 elle se forme aussi au Fly Yoga et Fly Yoga prénatal.
Stage réalisé avec le concours du Conseil départemental de l’Yonne, du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et de la Commune de Treigny. .
Chateau de Ratilly Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté alessandrabruno.it@gmail.com
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English : Stage YOGA et AQUARELLE au Château de RATILLY
L’événement Stage YOGA et AQUARELLE au Château de RATILLY Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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