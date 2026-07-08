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AGENDA · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Alerte à la caserne ! Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

mardi 14 juillet 2026 · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Local des pompiers de Treigny.
Ville
89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Département
Yonne
Tarif

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Alerte à la caserne !

Local des pompiers de Treigny. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Alerte à la caserne !
Les pompiers ont besoin de vous… quelque chose a disparu !
Participez à une randonnée chasse au trésor d’environ 3,5 km et aidez à résoudre le mystère !
Activité à faire en famille ou entre amis.
Équipes composées d’1 adulte accompagné d’enfant(s) de moins de 10 ans
Venez nombreux pour partager un moment convivial et relever le défi !
(Prévoir chaussures adaptées et eau selon la météo.)
Mardi 14 juillet
Rendez-vous à 9h30
Local des pompiers de Treigny.   .

Local des pompiers de Treigny. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie-treigny@wanadoo.fr

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English : Alerte à la caserne !

L’événement Alerte à la caserne ! Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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