Informations pratiques

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Alerte à la caserne !

Local des pompiers de Treigny. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Alerte à la caserne !

Les pompiers ont besoin de vous… quelque chose a disparu !

Participez à une randonnée chasse au trésor d’environ 3,5 km et aidez à résoudre le mystère !

Activité à faire en famille ou entre amis.

Équipes composées d’1 adulte accompagné d’enfant(s) de moins de 10 ans

Venez nombreux pour partager un moment convivial et relever le défi !

(Prévoir chaussures adaptées et eau selon la météo.)

Mardi 14 juillet

Rendez-vous à 9h30

Local des pompiers de Treigny. .

Local des pompiers de Treigny. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-treigny@wanadoo.fr

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English : Alerte à la caserne !

L’événement Alerte à la caserne ! Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !