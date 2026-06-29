1 livre, 1 archive La Mercerie, le rêve fou des frères Réthoré Médiathèque L’Alpha Angoulême mercredi 23 septembre 2026.

Angoulême

1 livre, 1 archive La Mercerie, le rêve fou des frères Réthoré

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 12:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

À travers ce nouveau rendez-vous, l’Alpha et les Archives de la Charente vous proposent d’enrichir vos connaissances sur notre territoire. Venez explorer des projets fous de Charente. Ce premier temps est consacré au projet des frères Réthoré.

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Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09

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English :

With this new event, Alpha and the Archives de la Charente invite you to enrich your knowledge of our region. Come and explore some of Charente’s crazy projects. This first session is devoted to the Réthoré brothers’ project.

L’événement 1 livre, 1 archive La Mercerie, le rêve fou des frères Réthoré Angoulême a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême