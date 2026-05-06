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AGENDA · Angoulême

1 livre, 1 archive Le Général Resnier le fou volant d’Angoulême Archives de la Charente Angoulême

mercredi 18 novembre 2026 · Archives de la Charente · Angoulême

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Archives de la Charente
Adresse
24 Avenue Gambetta
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

1 livre, 1 archive Le Général Resnier le fou volant d’Angoulême

Archives de la Charente 24 Avenue Gambetta Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 12:30:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

À travers ce nouveau rendez-vous, l’Alpha et les Archives de la Charente vous proposent d’enrichir vos connaissances sur notre territoire. Venez explorer des projets fous de Charente. Ce temps est consacré au Général Resnier, le précurseur de l’aviation.
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Archives de la Charente 24 Avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09 

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English :

%C0 Through this new event, Alpha and the Charente Archives invite you to deepen your knowledge of our region. Come explore some of Charente’s most daring projects. This session is dedicated to General Resnier, the pioneer of aviation.

L’événement 1 livre, 1 archive Le Général Resnier le fou volant d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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