10 ANS APRÈS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

10 ANS APRÈS

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:50:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-11 2026-09-13

Une comédie dont On peut considérer que c’est l’histoire d’un trio amoureux sur fond de trahison amicale…

Nathalie et Yves s’affairent à préparer un dîner de retrouvailles avec Pierre, le meilleur ami de ce dernier. Cela fait bien dix ans que les deux hommes ne se sont plus vus. Lors de cette soirée, de nombreuses questions se poseront et trouveront parfois des réponses surprenantes

Faut il présenter son meilleur ami à la femme qu’on aime ? Faut-il dîner tous les jeudis soirs avec Bernard et Nicole ? Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ? Peut on choisir son successeur quand on quitte sa femme ? Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ? Faut-il rompre avant ou après le dessert ?

Le cadre est posé, le ton de l’humour se devine entre les lignes, la comédie se précise et le triangle amoureux s’invite dans la narration. Quant aux réponses à ces fameuses questions, elles se dévoilent au cœur d’une histoire subtilement construite, allant de surprise en surprise.

L’intrigue enroule ses fils avant de dérouler ensuite les rebondissements pendant près d’une heure trente. Les dialogues sont vifs, mordants et avec cette pointe de dérision jubilatoire. Rythmée et sans temps mort, les retrouvailles de la pièce disent bien plus qu’il n’en parait. Se joue alors une savoureuse comédie où l’amour, le couple, la routine, l’amitié et l’égo s’entrechoquent et portent à réflexion. 16 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com

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English :

A comedy in which: Can we consider this to be the story of a love triangle set against a backdrop of betrayal among friends?

L’événement 10 ANS APRÈS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE