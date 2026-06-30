Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

10 ans d’Aveyron 2CV

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Les 10 ans d’Aveyron 2CV réunissent les passionnés de deux-cheveaux et tous les curieux lors d’une journée sous le signe des véhicules anciens.

–

Samedi 22 août, à la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron, l’association CAVASA célèbre les 10 ans d’Aveyron 2CV !

Programme

Dès 10h accueil et exposition de véhicules autour de la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron (ouvert à tous) ;

12h repas libre pour les participants ;

14h cérémonie d’ouverture sur le site des Cazes (vers Lapanouse) ;

14h30 photo anniversaire ;

15h départ des balades avec roadbook à la découverte de l’Aveyron ;

19h soirée avec repas terroir et concert de Ludo Luka.

Repas 20 € (inscription en ligne obligatoire pour la soirée) 20 .

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie aveyron2cv2016@yahoo.fr

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English :

The 10th anniversary of Aveyron 2CV brings together 2CV enthusiasts and anyone curious about these cars for a day dedicated to classic cars.

L’événement 10 ans d’Aveyron 2CV Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)