10 ans d’Aveyron 2CV Sévérac d’Aveyron
samedi 22 août 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
10 ans d’Aveyron 2CV
2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Les 10 ans d’Aveyron 2CV réunissent les passionnés de deux-cheveaux et tous les curieux lors d’une journée sous le signe des véhicules anciens.
–
Samedi 22 août, à la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron, l’association CAVASA célèbre les 10 ans d’Aveyron 2CV !
Programme
Dès 10h accueil et exposition de véhicules autour de la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron (ouvert à tous) ;
12h repas libre pour les participants ;
14h cérémonie d’ouverture sur le site des Cazes (vers Lapanouse) ;
14h30 photo anniversaire ;
15h départ des balades avec roadbook à la découverte de l’Aveyron ;
19h soirée avec repas terroir et concert de Ludo Luka.
Repas 20 € (inscription en ligne obligatoire pour la soirée) 20 .
2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie aveyron2cv2016@yahoo.fr
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English :
The 10th anniversary of Aveyron 2CV brings together 2CV enthusiasts and anyone curious about these cars for a day dedicated to classic cars.
L’événement 10 ans d’Aveyron 2CV Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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