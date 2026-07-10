10 ans ! Le Bal des 10 ans | Cérémonie & concert dansant – Quartet Areski, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

10 ans ! Le Bal des 10 ans | Cérémonie & concert dansant – Quartet Areski Vendredi 20 novembre, 18h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

18h00

Ouverture des portes

18h30

Cérémonie d’anniversaire

Les allocutions des partenaires institutionnels de l’Institut laisseront place à un moment de convivialité et d’échanges où vous pourrez rencontrer les équipes de l’Institut et découvrir en accès libre l’exposition Le Liban de Serge Najjar.

20h00

Quartet Areski

Précurseur dans le métissage de la musique du Mahgreb, Areski Dries est une des figues emblématiques de la percussion orientale en France. Composé de musiciens chevronnés d’horizons divers, ce quartet rompt définitivement avec les idées reçues et fait la part belle aux répertoires populaires arabes, kabyles, mais aussi zawiya, andalous, etc. Un cocktail explosif à la croisée des chemins d’Orient, des Balkans, de l’Afrique et des Caraïbes

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/le-bal-des-10-ans/ »}]

L’Institut du monde arabe-Tourcoing vous accueille pour célébrer ensemble 10 ans de partage et de culture.

Cie du Tire-Laine