10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie Exposition Rémalard en Perche
10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie Exposition Rémalard en Perche samedi 20 juin 2026.
Rémalard en Perche
10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie Exposition
Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-20
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-06-20
Le festival patrimonial Rémalire fête ses 10 ans !
À cette occasion, une exposition sur la Voie Verte/Véloscénie retracera les thématiques des éditions précédentes sous forme de 10 panneaux qui seront autant d’invitations à faire un détour par Rémalard, Bellou-sur-Huisne & Dorceau pour aller à la rencontre du patrimoine. .
Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie Exposition
L’événement 10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie Exposition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Rémalard en Perche (Orne)
- Expérience Pépite au Jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche 10 juin 2026
- Festival Nomade du Perche 2ème édition Rémalard Rémalard en Perche 12 juin 2026
- Concert Festival Nomade du Perche Moutiers-au-Perche 12 juin 2026
- Le Destin Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche 12 juin 2026
- Ciné-Concert Festival Nomade du Perche Rémalard Rémalard en Perche 12 juin 2026