10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie Exposition Rémalard en Perche samedi 20 juin 2026.

Rémalard en Perche

10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie Exposition

Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-20

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-06-20

Le festival patrimonial Rémalire fête ses 10 ans !

À cette occasion, une exposition sur la Voie Verte/Véloscénie retracera les thématiques des éditions précédentes sous forme de 10 panneaux qui seront autant d’invitations à faire un détour par Rémalard, Bellou-sur-Huisne & Dorceau pour aller à la rencontre du patrimoine. .

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

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English : 10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie Exposition

L’événement 10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie Exposition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche