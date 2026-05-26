10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie ! Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie !

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pour fêter ses 10 ans, le festival Rémalire de l’Association Patrimoine et Orgue de Rémalard revient avec une exposition sur la Voie Verte qui présentera tout l’été 10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie . Une visite guidée de l’exposition permettra d’en savoir plus, avant l’inauguration officielle à 12h30 au Passage.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie !

L’événement 10 bonnes raisons de quitter la Véloscénie ! Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CdC Coeur du Perche