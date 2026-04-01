Épernay

10 km d’Epernay

Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Tout public

Venez encourager les participants aux 10 km d’Epernay le vendredi 24 avril à partir de 19h30 au départ de l’avenue de Champagne. .

Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est

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English : 10 km d’Epernay

L’événement 10 km d’Epernay Épernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne