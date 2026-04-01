10 km d’Epernay Épernay
10 km d’Epernay Épernay vendredi 24 avril 2026.
Épernay
10 km d’Epernay
Avenue de Champagne Épernay Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Tout public
Venez encourager les participants aux 10 km d’Epernay le vendredi 24 avril à partir de 19h30 au départ de l’avenue de Champagne. .
Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est
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English : 10 km d’Epernay
L’événement 10 km d’Epernay Épernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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