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10 km d’Epernay Épernay

10 km d’Epernay Épernay vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Avenue de Champagne

Ville : 51200 Épernay

Département : Marne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Épernay

10 km d’Epernay

Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Tout public
Venez encourager les participants aux 10 km d’Epernay le vendredi 24 avril à partir de 19h30 au départ de l’avenue de Champagne.   .

Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est  

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English : 10 km d’Epernay

L’événement 10 km d’Epernay Épernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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