EXPOSITION MARNE EN BRUMES, par Anne Duteurtre Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay
EXPOSITION MARNE EN BRUMES, par Anne Duteurtre Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay jeudi 30 avril 2026.
Épernay
EXPOSITION MARNE EN BRUMES, par Anne Duteurtre
Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Tout public
Je suis née en 1978 à Laxou, j’ai grandi à Epernay, puis j’ai beaucoup bougé et je vis maintenant à Lille depuis 2002.
Je pratique les arts plastiques en général et la peinture en particulier depuis… toujours, et je balade mes pinceaux au gré de mes contemplations.
Insaisissable, la brume s’accroche au paysage, le dissimule et le révèle, le caresse et le calfeutre. Sans cesse en mouvement, en évolution, elle floute l’horizon, l’enveloppe de douceur et de mystère. Elle absorbe la lumière ou la diffuse, et fait ainsi rimer les paysages du monde entier la montagne, la plaine, la colline, la rivière, le lac, la mer… au-delà des saisons, au-delà des frontières.
Je travaille du bout de mes pinceaux la matière envoûtante de la brume depuis pas mal de temps déjà, et la beauté poétique de la Marne embrumée fait partie de mes inoubliables souvenirs d’enfance.
Ma nouvelle série Marne en brumes a été créée tout spécialement pour cette exposition à l’Office de Tourisme Epernay en Champagne.
Du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30
De 9h30 à 13h et de 14h à 18h en mai. .
Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est
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English : EXPOSITION MARNE EN BRUMES, par Anne Duteurtre
L’événement EXPOSITION MARNE EN BRUMES, par Anne Duteurtre Épernay a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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