Exposition Atelier Indigo x Champagne Charles Mignon Champagne Charles Mignon Épernay

Épernay

Exposition Atelier Indigo x Champagne Charles Mignon

Champagne Charles Mignon 7 Rue Irène Joliot Curie Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-04-27

Tout public

Du 27 avril au 26 septembre 2026, la Maison Champagne Charles Mignon à Epernay accueille une exposition dédiée aux peintures et dessins de l’Atelier Indigo.

Dans un cadre élégant et lumineux, laissez-vous porter par une rencontre entre art et Champagne. Les œuvres, inspirées notamment des paysages et de la sensibilité artistique contemporaine, dialoguent avec l’univers de la Maison, offrant aux visiteurs une expérience à la fois esthétique et immersive.

Accessible en entrée libre, cette exposition invite à prolonger la découverte du Champagne par une approche culturelle, au fil des couleurs, des textures et des émotions.

7 rue Irène Joliot Curie, Epernay

Du lundi au vendredi 9h–12h 14h–17h30

Le samedi 9h30–12h 14h–18h

️ Entrée libre .

Champagne Charles Mignon 7 Rue Irène Joliot Curie Épernay 51200 Marne Grand Est

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English : Exposition Atelier Indigo x Champagne Charles Mignon

L’événement Exposition Atelier Indigo x Champagne Charles Mignon Épernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne