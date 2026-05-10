100 œuvres qui racontent le travail, La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac

100 œuvres qui racontent le travail Samedi 23 mai, 21h00, 22h00 La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Visites flash de l’exposition présentant Les batteurs de pieux de Maximilien Luce, prêt exceptionnel du Musée d’Orsay et les dessins préparatoires du Travail d’Alfred Roll issus de la collection du musée de Cognac.

À 21h et à 22h, rendez-vous à l’accueil du musée

La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545320725 https://les-distillateurs-culturels.fr Arts et traditions populaires du pays cognaçais.

Écoles flamande et hollandaise XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Objets d’arts décoratifs de style Art Nouveau.

Peintres régionaux.

Collections archéologiques issues des gisements préhistoriques de la région.

Visites flash de l’exposition présentant _Les batteurs de pieux_ de Maximilien Luce, prêt exceptionnel du Musée d’Orsay et les dessins préparatoires du _Travail_ d’Alfred Roll issus de la collection …

© Grand Palais Rmn (musée d’Orsay)_Hervé Lewandowski / © Grand Cognac