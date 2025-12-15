100% Ravel Quatuor pour piano et percussions par Marto Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

100% Ravel Quatuor pour piano et percussions par Marto

Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02

2026-06-02

Autour du piano de concert joué à 4 mains se déclinent toutes les percussions possibles et imaginables.

Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 68 69 34 dromanscadences261@gmail.com

English :

Around the concert piano, played 4-handed, you’ll find every conceivable type of percussion.

