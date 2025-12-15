100% Ravel Quatuor pour piano et percussions par Marto Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère
100% Ravel Quatuor pour piano et percussions par Marto Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère mardi 2 juin 2026.
100% Ravel Quatuor pour piano et percussions par Marto
Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Autour du piano de concert joué à 4 mains se déclinent toutes les percussions possibles et imaginables.
.
Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 68 69 34 dromanscadences261@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Around the concert piano, played 4-handed, you’ll find every conceivable type of percussion.
L’événement 100% Ravel Quatuor pour piano et percussions par Marto Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-15 par Valence Romans Tourisme