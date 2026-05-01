Micro-aventure tous en selle à la campagne ! Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère
Micro-aventure tous en selle à la campagne ! Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère vendredi 22 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Micro-aventure tous en selle à la campagne !
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Partez de Romans à vélo pour une balade guidée par un animateur nature…
À la découverte de la faune et de la flore tout près de chez soi !
La nature proche, la qualité de l’air et la rivière Joyeuse n’auront plus de secrets pour vous.
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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
Leave Romans by bike for a guided tour with a nature guide?
Discover the flora and fauna close to home!
Nature, air quality and the river Joyeuse will hold no more secrets for you.
L’événement Micro-aventure tous en selle à la campagne ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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