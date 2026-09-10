100 vues de la Pelée, Centre de découvertes des Sciences de la Terre, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Centre de découvertes des Sciences de la Terre · Saint-Pierre
Informations pratiques
100 vues de la Pelée 19 et 20 septembre Centre de découvertes des Sciences de la Terre Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Le CDST vous propose durant ses journées portes ouvertes de (re)découvrir une partie de l’exposition photos « 100 vues de la Pelée » réalisée en 2002 dans le cadre de CONVERGENCE.
Centre de découvertes des Sciences de la Terre Habitation Périnelle 97250 Saint-Pierre Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique
Le CDST vous propose durant ses journées portes ouvertes de (re)découvrir une partie de l’exposition photos « 100 vues de la Pelée » réalisée en 2002 dans le cadre de CONVERGENCE.
©CDST
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