100 vues de la Pelée, Centre de découvertes des Sciences de la Terre, Saint-Pierre

samedi 19 septembre 2026 · Centre de découvertes des Sciences de la Terre · Saint-Pierre

Informations pratiques

100 vues de la Pelée 19 et 20 septembre Centre de découvertes des Sciences de la Terre Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Le CDST vous propose durant ses journées portes ouvertes de (re)découvrir une partie de l’exposition photos « 100 vues de la Pelée » réalisée en 2002 dans le cadre de CONVERGENCE.

Centre de découvertes des Sciences de la Terre Habitation Périnelle 97250 Saint-Pierre Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique

Le CDST vous propose durant ses journées portes ouvertes de (re)découvrir une partie de l’exposition photos « 100 vues de la Pelée » réalisée en 2002 dans le cadre de CONVERGENCE.

©CDST