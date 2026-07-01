1000 ans – Joanda en concert, Domaine du Lazaret, Sète

Informations pratiques

1000 ans – Joanda en concert Jeudi 27 août, 21h00 Domaine du Lazaret Hérault

Gratis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T21:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T21:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:30:00+02:00

JOANDA, spectacle « 1000 ANS »

Un concert d’ondes positives

Sur scène, Joanda et ses musiciens nous embarquent au coeur d’un concert fédérateur, d’une énergie solaire qui fait vibrer toute l’Occitanie.

Le chanteur, directement inspiré par les 1000 ans d’une terre de caractère, est aujourd’hui l’ambassadeur de l’Occitanie.

Entre guitares, percussions de Méditerranée, accordéon, piano, vièle à roue, sistre et autres instruments à couper le souffle qui sont joués par d’excellents musiciens, ce spectacle est à ne pas manquer.

Chanté en français, occitan et espagnol, le spectacle, salué par la critique, porte le nom de son album « 1000 ANS» comme 1000 ans de langue, de culture, de pays et d’ondes positives.

Joanda, initiateur de l’esthétique pop-culture dans la chanson d’oc, est l’artiste occitan dont les singles sont les plus diffusés dans les radios nationales à l’univers pop.

Joanda et ses musiciens font rayonner tout un pays pour un spectacle tout public qui nous entraîne là où le soleil respire. Un régal.

Prix « JP Verdier » de la meilleure chanson d’Oc

Prix « Coup de coeur Cfppa » Département Hérault

Lauréat « Culture CA Langue d’oc »

Réseaux sociaux :

Youtube : Joanda

Instagram : @joandaoc

Site officiel: www.joanda.fr

Lien concert teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6TBvJf8Ejnc

Domaine du Lazaret 223 Rue du Pasteur Lucien Benoît Sète 34200 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 53 22 47 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Toutes les vidu00e9os du chanteur Joanda : live, teaser d’album, clips, reportages TV, live TV… Du00e9couvrez l’album 1000 ANS en cliquant ici : https://bfan.link/1000-ans », « html »: «

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Concert « 1000 ANS » du chanteur Joanda et ses musiciens. Des chansons qui font vibrer le Sud, sublimées par 1000 ans de terre occitane.

L’Occitana Prod