RPH SOUND SYSTEM X FIEST’À SÈTE Sète
dimanche 26 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
RPH SOUND SYSTEM X FIEST’À SÈTE
Chai des Moulins Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Fiest’A Sète invite Radio Pays d’Hérault pour fêter 40 ans de radio
Dj René Andao MISS dJ fAY Geoff Clinton Hello Bel Oiseau Axel Savage
Fiest’A Sète invite Radio Pays d’Hérault pour fêter 40 ans de radio
Retrouvez les DJs qui font vivre la station et vibrer la vallée de l’Hérault à chaque soirée RPH Sound System.
Au programme de cette soirée exceptionnelle root reggae, soca & calypso, urban, tropical, funky house, electronic & bass music ou encore jungle d&b autour du fabuleux RPH Sound System ! .
Chai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
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English : RPH SOUND SYSTEM X FIEST’À SÈTE
Fiest?A S%E8te invites Radio Pays d?H%E9rault to celebrate 40 years of radio
L’événement RPH SOUND SYSTEM X FIEST’À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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