Sète

LOUISA ENFIN LÀ !

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Après une tournée des stades avec son mythique groupe de rock, après avoir remporté 7 fois les Jeux Olympiques et raflé 12 Césars de la meilleure actrice, Louisa décide enfin de nous raconter ses rencontres et les personnages qui ont marqué son chemin.

Après une tournée des stades avec son mythique groupe de rock, après avoir remporté 7 fois les Jeux Olympiques et raflé 12 Césars de la meilleure actrice, Louisa décide enfin de nous raconter ses rencontres et les personnages qui ont marqué son chemin.

De Hollywood à Sidi Bel Abbès, en passant par Brazzaville et Guéret dans la Creuse, ce seule en scène

joyeux et surprenant vous fera voir les détails qui rendent chaque personne si unique.

Venez rire à la rencontre de toutes ces personnalités et surement reconnaitre un ami, une connaissance ou peut être vous même.

Durée 1h15

Registre Humour

Style Onewomanshow, seule en scène, sketch, personnages.

Age de 7 à 77 ans .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

After a stadium tour with her legendary rock band, after winning the Olympics seven times and racking up 12 César Awards for Best Actress, Louisa has finally decided to tell us about the people she’s met and the figures who have shaped her journey.

L’événement LOUISA ENFIN LÀ ! Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau