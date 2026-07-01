Informations pratiques

Sète

FÊTE DE LA PLAGETTE

Rue des Chantiers Sète Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La fête du quartier de La Plagette se déroulera le samedi 25 Juillet 2026 sur l’Espace Repetto, rue des Chantiers à Sète.

Dès 14h, des animations gratuites occuperont grands et petits (jeux de la Ludothèque, tournoi de pétanque, balades en voiles latines sur l’Étang de Thau (selon météo), atelier de matelotage, initiation aux joutes (sur chariot)…

Puis, place à la musique et au chant avec la très prometteuse Arya en solo et en duo avec Jean Michel Ballester, chef de chœur et baryton sétois.

Viendra alors l’heure de se retrouver autour d’une paella géante avant que ne débute, à 21h30, la toujours très attendue soirée dansante qui se poursuivra jusqu’à une heure du matin ! .

Rue des Chantiers Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 20 66 28 90 plagette.sete@gmail.com

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English :

L’événement FÊTE DE LA PLAGETTE Sète a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau