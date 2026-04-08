1000 Mains à la Pâte Valorisation du Chemin de Compostelle à Figeac Figeac
1000 Mains à la Pâte Valorisation du Chemin de Compostelle à Figeac Figeac samedi 11 avril 2026.
Figeac
1000 Mains à la Pâte Valorisation du Chemin de Compostelle à Figeac
Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’ Association des 1000 Mains du Pays de Figeac a pour but de mettre en valeur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et ses variantes
L’ Association des 1000 Mains du Pays de Figeac a pour but de mettre en valeur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et ses variantes. Elle organise son chantier de printemps !
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Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 35 38 59 64 1000mainsdupaysdefigeac@gmail.com
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English :
L? Association des 1000 Mains du Pays de Figeac aims to promote the Camino de Santiago de Compostela and its variants
L’événement 1000 Mains à la Pâte Valorisation du Chemin de Compostelle à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Figeac
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