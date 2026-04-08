Figeac

1000 Mains à la Pâte Valorisation du Chemin de Compostelle à Figeac

Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’ Association des 1000 Mains du Pays de Figeac a pour but de mettre en valeur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et ses variantes

L’ Association des 1000 Mains du Pays de Figeac a pour but de mettre en valeur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et ses variantes. Elle organise son chantier de printemps !

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Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 35 38 59 64 1000mainsdupaysdefigeac@gmail.com

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English :

L? Association des 1000 Mains du Pays de Figeac aims to promote the Camino de Santiago de Compostela and its variants

L’événement 1000 Mains à la Pâte Valorisation du Chemin de Compostelle à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Figeac