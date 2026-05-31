400 consignes uniques par interprète et non reproductibles. À partir de ce schéma, Boris Charmatz a imaginé une « forêt de gestes » portés par une communauté de danseurs à l’engagement sensible. 10000 gestes est une aventure unique, sorte de bouillonnement d’idées chorégraphiques emportant le spectateur. Pour Charmatz, il s’agit de rendre un hommage à l’impermanence d’un art autant qu’à la force des corps en scène, ici une vingtaine d’interprètes.

« Il s’agira d’explorer les possibilités qu’un geste ne soit jamais accompli par un autre, et que si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25 danseurs entrent en contact, chacun accomplisse néanmoins un geste différencié de l’autre en excluant tout mouvement symétrique : dans cette pièce, il est impossible de se serrer la main » résume le chorégraphe.

Cette collection jouée live, et dont chaque représentation est unique, s’inscrit dans un parcours artistique où le passé nourrit le présent de la création. Boris Charmatz a ainsi « occupé » des musées, chorégraphié la ville, renouer avec les formes ancestrales que sont la ronde et le cercle. Avec chacune de ses propositions, il remet en jeu son savoir-faire. 10000 gestes est, à ses yeux, une pluie de mouvements. Une danse sans fin.

Philippe Noisette

Durée : 1h

Catégorie :

Danse

Pièce « monstre » conçue comme un répertoire de gestes chorégraphiés, l’œuvre de Boris Charmatz n’en finit pas de déployer ses charmes, entre passé et présent de la danse. 10000 gestes est une constellation de corps aux contours infinis. 10 ans après sa création berlinoise, cette « forêt de gestes » n’a rien perdu de sa puissance.

Du vendredi 09 avril 2027 au lundi 12 avril 2027 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

lundi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h00

payant

De 17 à 41 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-09T23:00:00+02:00

fin : 2027-04-13T00:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-09T20:00:00+02:00_2027-04-09T21:00:00+02:00;2027-04-10T20:00:00+02:00_2027-04-10T21:00:00+02:00;2027-04-11T15:00:00+02:00_2027-04-11T16:00:00+02:00;2027-04-12T20:00:00+02:00_2027-04-12T21:00:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2, place du Châtelet 75004 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/10000-gestes-boris-charmatz +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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