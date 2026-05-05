1001 Bornes – Joseph Le Callennec, as du crayon, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

1001 Bornes – Joseph Le Callennec, as du crayon 27 mai – 27 juin Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

À l’occasion de la biennale de design graphique Aperçu portée par l’association Approche – Graphismes en Nouvelle-Aquitaine, la bibliothèque Mériadeck accueille l’exposition 1001 Bornes – Joseph Le Callennec, as du crayon, dont l’une des réalisations graphiques est installée pour de bon dans la mémoire collective : le célèbre jeu des 1000 bornes, qu’on peut à juste titre qualifier d’increvable !

Aussi discret que passionnant, Joseph Le Callennec (1905-1988) représente, peut-être, l’un des secrets les mieux gardés du graphisme français du 20ème siècle.

Si Joseph Le Callennec est connu pour la petite vingtaine de jeux qu’il a dessinés, dont notamment deux versions du 1000 Bornes, il est aussi à l’origine de logos, d’illustrations et de couvertures de livres, mais aussi de quelques publications pour la jeunesse, ainsi que des affiches pour des événements et des causes d’utilité publique, notamment en période de guerre.

Mise en scène des recherches de Tony Durand, cette exposition donne à voir un panorama des créations de Joseph Le Callennec, ouvrier typographe devenu graphiste talentueux, créateur du design de l’un des jeux de société les plus célèbres de ces dernières décennies.

Vendredi 27 mai à 18h : vernissage de l’exposition, visite commentée et conférence par le commissaire de l’exposition Tony Durand.

Une programmation pour tous les âges accompagne l’exposition : conférence sur l’histoire de la signalétique routière, après-midi jeux (des 1000 Bornes !), bar à podcasts, atelier dessin, visites flash…

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.approche-graphismes.fr/ »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Le_Callennec »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Exposition autour du célèbre jeu des 1000 bornes

Joseph Le Callennec