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Quatre jours pour Haïti, Halle des Chartrons, Bordeaux

Quatre jours pour Haïti, Halle des Chartrons, Bordeaux

Quatre jours pour Haïti, Halle des Chartrons, Bordeaux mardi 26 mai 2026.

Lieu : Halle des Chartrons

Adresse : 10 Place du Marché des Chartrons

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Tarif : Entrée libre : Les fonds susceptibles d'être collectés solidairement seront envoyés au Centre culturel Anne Marie Morisset à Port au Prince.

Quatre jours pour Haïti Mardi 26 mai, 20h00 Halle des Chartrons Gironde

Entrée libre : Les fonds susceptibles d’être collectés solidairement seront envoyés au Centre culturel Anne Marie Morisset à Port au Prince.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T20:00:00+02:00 – 2026-05-26T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-26T20:00:00+02:00 – 2026-05-26T21:30:00+02:00

Par : PUCEART (Pour un commerce éthique de l’art)
La projection du film « Les âmes bossales » de François Peltier.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Halle des Chartrons 10 Place du Marché des Chartrons Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Projection du film « Les âmes bossales » Haïti SALC

Noémie Boullier

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