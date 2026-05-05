1001 voix des Comédien(ne)s, Louvre-Lens, Lens
1001 voix des Comédien(ne)s, Louvre-Lens, Lens samedi 23 mai 2026.
1001 voix des Comédien(ne)s Samedi 23 mai, 18h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Dans l’exposition Comédie-Française, écoutez les poèmes écrits par les jeunes des Missions Locales du territoire. Murmures, tirades, voix graves ou aigües… Les artistes de la Comédie-Française vous parlent !
À 18h
Durée : 1h
En accès libre
Rendez-vous au -1 (mezzanine)
Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr
Nuit européenne des musées
©Louvre-Lens / F. Iovino
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