1001 voix des Comédien(ne)s, Louvre-Lens, Lens

1001 voix des Comédien(ne)s Samedi 23 mai, 18h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Dans l’exposition Comédie-Française, écoutez les poèmes écrits par les jeunes des Missions Locales du territoire. Murmures, tirades, voix graves ou aigües… Les artistes de la Comédie-Française vous parlent !

À 18h

Durée : 1h

En accès libre

Rendez-vous au -1 (mezzanine)

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr

Nuit européenne des musées

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