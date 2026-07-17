10e édition du salon a ppr oc he, Le Molière, Paris

Informations pratiques

10e édition du salon a ppr oc he 12 – 15 novembre Le Molière Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T13:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T13:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00

Créé en 2017 par Emilia Genuardi, a ppr oc he est un salon marchand indépendant, pensé comme une exposition et dédié aux artistes pour qui l’image est un terrain d’expérimentation.

Chaque novembre, pendant le temps fort de la photographie à Paris, il présente quinze expositions personnelles d’artistes représentés par leurs galeries. Ce format inédit place les artistes au centre et favorise les échanges.

2026 marquera la 10e édition du salon a ppr oc he, qui se déroulera du 12 au 15 novembre 2026, au Molière, 40 rue de Richelieu, Paris 1.

Cet anniversaire témoigne de la solidité du salon, sa capacité à s’inscrire dans la durée et à rassembler une communauté fidèle et grandissante.

Une décennie d’existence confirme l’importance de l’événement dans le paysage photographique, son statut de rendez-vous incontournable et son engagement envers la création contemporaine.

L’année 2026 s’annonce riche en événements autour du médium photographique, portée par la célébration nationale du bicentenaire de la photographie. Labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture à cette occasion, le salon a ppr oc he mettra en lumière les pratiques photographiques anciennes qui continuent aujourd’hui d’alimenter la création contemporaine.

Le Molière 40 rue de Richelieu Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France https://www.approche.paris/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/a-ppr-oc-he-10e-edition-reservations »}] Le Molière est un hôtel particulier au cœur du 1er arrondissement de Paris. Dernière demeure de Jean Baptiste Poquelin, dit Molière l’immeuble conserve aujourd’hui sa façade, sa toiture et son escalier classés aux monuments historiques et bénéficie d’une vue sur l’emblématique fontaine Molière, monument hommage au plus célèbre des comédiens et dramaturges français. Métro 7 et 14 – Pyramides

Métro 1 et 7 – Palais Royal Musée du Louvre

Bus 73 ; 39 ; 48 – Palais Royal Musée du Louvre

Parking Croix des Petits Champs

Créé en 2017 par Emilia Genuardi, a ppr oc he est un salon marchand indépendant, pensé comme une exposition et dédié aux artistes pour qui l’image est un terrain d’expérimentation.

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