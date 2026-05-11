10e slalom de la Vendée Rue de la Michetterie Fontenay-le-Comte
10e slalom de la Vendée Rue de la Michetterie Fontenay-le-Comte dimanche 31 mai 2026.
Fontenay-le-Comte
10e slalom de la Vendée
Rue de la Michetterie Karking La Michetterie Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Envie de sensations ? Venez nombreux assister à ce bel évènement de compétition auto en Vendée !
Course automobile disputée sur la piste de karting de La Michetterie (Pole 85) à Fontenay-le-Comte.
Course Automobile comptant pour la Coupe de France des Slaloms.
09:00 Essais non chronométrés
10:00 Essais chronométrés
11:15 Course en 3 manches, si les conditions le permettent une 4e manche pourra être programmée par la direction de course
Slalom d’une longueur de 1800m.
Entrée libre et gratuite pour les spectateurs.
Buvette et restauration sur place. .
Rue de la Michetterie Karking La Michetterie Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire ecuriedumarais85@gmail.com
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English :
Looking for a thrill? Come one, come all to this great motor racing event in the Vendée!
L’événement 10e slalom de la Vendée Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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