Spectacle de danse « Les Yeux Fermés » Cie S’Poart

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20 21:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Spectacle dans le cadre du temps fort TendanSe.

C’est en découvrant un documentaire sur Pierre Soulages que Mickaël Le Mer a eu un choc esthétique. Dans la façon dont ce grand peintre travaille la couleur noire, dans sa manière d’en faire jaillir la lumière, le chorégraphe a vu de l’espoir. Ainsi est né son nouveau spectacle.

Huit artistes, quatre danseuses et quatre danseurs, partent de l’obscurité pour aller chercher la lumière. Peu à peu, celle-ci prend possession du plateau, les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements, jusqu’à l’apothéose finale où la lumière inonde le plateau et la salle, dans une célébration de la vie, de la joie et dans une communion avec le public.

Danse

Durée 1h

Conseillé à partir de 6 ans

Placement numéroté

Tarif B 15€ à 25€

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ Compagnie S’Poart

COPRODUCTIONS Théâtre Jean Vilar Scène Conventionné d’Intérêt National de Suresnes Le Grand R Scène Nationale de La Roche-sur-Yon

Théâtre de Gascogne Scène Conventionnée d’Intérêt National de Mont de Marsan Les Gémeaux Scène Nationale de Sceaux

L’Atelier à Spectacle Scène Conventionnée d’Intérêt National Art et Création de Vernouillet PARTENAIRES FINANCIERS DRAC Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, Conseil Départemental de Vendée, Ville de La Roche-sur-Yon

AUTRES SOUTIENS Spediam .

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Show as part of the TendanSe festival.

German :

Aufführung im Rahmen des Schwerpunkts TendanSe.

Italiano :

Nell’ambito del festival TendanSe.

Espanol :

En el marco del festival TendanSe.

