Conférence Le décor funéraire ornements et symbolique , par Les Clefs de la Ville salle d’honneur de la Mairie Fontenay-le-Comte

Conférence Le décor funéraire ornements et symbolique , par Les Clefs de la Ville

salle d’honneur de la Mairie 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 18:30:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

Comprendre le décor de nos cimetières…

Les ornements funéraires sont essentiellement symboliques. Colonnes, animaux, végétaux, références antiques ou religieuses, représentations de la mort ou du défunt… Les thèmes sont multiples et toujours l’expression d’un certain rapport, individuel ou culturel, à la mort. Cette conférence propose de donner quelques clés de lecture pour mieux comprendre le décor de nos cimetières.

Rdv à la salle d’honneur de la Mairie, 9 rue Georges Clemenceau

Durée 1h30

Tarif

– Adulte 5€

– Tarif réduit 3€ (jeune de 8 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, accompagnateur de personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, sur présentation d’un justificatif de moins d’un mois).

Inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99

Pas de billetterie sur place ! .

salle d’honneur de la Mairie 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Understanding the decor of our cemeteries…

L’événement Conférence Le décor funéraire ornements et symbolique , par Les Clefs de la Ville Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin