Conférence UTL La République Populaire de Chine face à Taiwan Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

Conférence UTL La République Populaire de Chine face à Taiwan

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 14:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

L’Université temps libre vous propose une conférence animée par M. Hugues EUDELINE, Maître de Conférences en études anglaises et irlandaises à l’Université de Tours.

Au mantra cachez votre force, attendez votre heure préconisé par Deng Xiaoping quand il ouvrait la Chine au commerce international, a succédé l’incitation faite par ses premiers successeurs au peuple chinois de s’enrichir qui a conduit au plus extraordinaire développement économique jamais encore vécu par un pays dans l’histoire.

L’arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2013 a amené une évolution de la posture géopolitique de la Chine qui développe ses forces navales de projection à un rythme lui aussi inconnu jusque-là. Son premier objectif, largement annoncé, est la réunification avec Taiwan, au besoin par la force. Il en aurait les moyens avant 2027. Comment Taiwan pourrait-elle y résister et qui pourrait l’y aider ?

Conférence à 14h30 dans l’amphithéâtre du Lycée Bel Air. .

English :

The Université temps libre invites you to a lecture by Hugues EUDELINE, Senior Lecturer in English and Irish Studies at the University of Tours.

German :

Die Université temps libre bietet Ihnen eine Konferenz an, die von Hugues EUDELINE, Dozent für englische und irische Studien an der Universität Tours, geleitet wird.

Italiano :

L’Université temps libre vi invita a una conferenza di Hugues EUDELINE, docente senior di studi inglesi e irlandesi all’Università di Tours.

Espanol :

La Université temps libre le invita a una conferencia de Hugues EUDELINE, profesor titular de Estudios Ingleses e Irlandeses en la Universidad de Tours.

